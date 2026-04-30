Ο ΠΑΟΚ έχασε με 89-74 από την Μπιλμπάο στον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup, με τον Παντελή Μπούτσκο να πραγματοποιεί δηλώσεις αμέσως μετά το παιχνίδι, δίχως να μπορεί να κρύψει την απογοήτευσή του για το αποτέλσμα.

Μετά την απώλεια του τροπαίου, ο προπονητής του Δικεφάλου εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη αλλά και την περηφάνια του για την προσπάθεια της ομάδας και τη συγκινητική στήριξη των οπαδών τους.

Παραδέχθηκε πως, παρά τη γενναιότητα που επέδειξαν, η συσσωρευμένη κόπωση και η ποιότητα της Μπιλμπάο στην τρίτη περίοδο στέρησαν από την ομάδα το μομέντουμ και τη νίκη.

