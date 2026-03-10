Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε χωρίς προβλήματα την προετοιμασία του για την πρώτη αναμέτρηση με το Περιστέρι (18:00, ΕΡΤ2 Σπορ), στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του Europe Cup. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» φιλοδοξεί στο PAOK Sports Arena να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στα ημιτελικά της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της FIBA.

Το δεύτερο ματς, στο «Ανδρέας Παπανδρέου», είναι ορισμένο για τις 18/3.

Η προπόνηση έγινε στο «Παλατάκι» από τον Παντελή Μπούτσκο, υπό το βλέμμα, όμως, και του Αντρέα Τρινκιέρι. Ο Ιταλός τεχνικός επέστρεψε από την πατρίδα του προκειμένου να παρακολουθήσει δια ζώσης την μάχη της Τετάρτης, αλλά και το εντός έδρας ντέρμπι με τον Άρη, το Σάββατο (14/3).

Ο Παντελής Μπούτσκος είπε για την αναμέτρηση:

«Έχουμε μεγάλη επιθυμία και ενθουσιασμό για να ξεκινήσουμε τη σειρά των αγώνων μας με το Περιστέρι για την προημιτελική φάση του FIBA Europe Cup. Το διακύβευμα είναι πολύ υψηλό και το κίνητρο είναι ακόμη μεγαλύτερο, για την πρόκριση στα ημιτελικά. Είναι μία σειρά δύο αγώνων, οπότε κάθε κατοχή είναι σημαντική. Πρέπει να εμφανιστούμε με το υψηλότερο δυνατό κίνητρο και πνευματικά έτοιμοι για να κάνουμε το πρώτο βήμα.

Είναι πολύ σημαντικό που θα έχουμε στο πλευρό μας τον κόσμο μας. Μας δίνει μία πολύ ξεχωριστή ώθηση. Χρειαζόμαστε την ενέργεια που μεταφέρουν από την κερκίδα στο παρκέ. Το Περιστέρι είναι μία ομάδα, με πολύ καλή χημεία, εξαιρετική προπονητική καθοδήγηση, αξιοσημείωτα αποτελέσματα και δίκαια βρίσκεται στα προημιτελικά.

Θα είναι ένας δύσκολος αντίπαλος και θα πρέπει όλοι μας να πιέσουμε τους εαυτούς μας στα όρια για να κάνουμε το πρώτο βήμα. Θα χρειαστεί υπομονή και επιμονή στη διάρκεια του αγώνα, τόσο από εμάς, όσο και από τον κόσμο για να πετύχουμε τον στόχο μας».

Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Σίνισα Πρπα (Σερβία), Μεχμέτ Σαχίν (Τουρκία), Ζόραν Μιτρόφσκι (Βόρεια Μακεδονία).