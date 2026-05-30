Εμφανώς συγκινημένος ήταν ο Παντελής Μπούτσκος μετά το ματς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, με το οποίο ολοκληρώθηκε η φετινή πορεία του «Δικεφάλου» του Βορρά.

Ο τεχνικός των «ασπρόμαυρων» μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, μετά το ματς, είπε αρχικά: «Πολλά συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την πρόκριση στους τελικούς, είναι ομάδα με μεγάλη ποιότητα, με το καλύτερο, ίσως, ρόστερ τα τελευταία χρόνια. Ήμασταν ανταγωνιστικοί, είχαμε σημάδια κούρασης σήμερα. Ήταν εξωπραγματικό το ποσοστό του Παναθηναϊκού στα τρίποντα και έφτασε δίκαια στη νίκη».

Στη συνέχεια ανέφερε: «Ήταν ένα απίστευτο και υπέροχο το φετινό ταξίδι μας. Τρεις μήνες και γενικά όλη τη χρονιά, τα παιδιά έκαναν υπέρβαση. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για το πως πολεμήσαμε. Ελπίζω να έχουμε καταγραφεί στους φιλάθλους μας ως πολεμιστές, όχι ως επισκέπτες. Στους τρεις τελευταίους μήνες , με τις αλλαγές, δημιουργήσαμε σχέσεις εμπιστοσύνης, ένα γκρουπ με συνοχή, βρήκαμε τρόπους επικοινωνίας, κάναμε 8 νίκες στη σειρά, το 17-7 στο φινάλε και σημαντική πορεία στην Ευρώπη, όπου φτάσαμε στους τελικούς του Europe Cup.

Οφείλω να υποκλιθώ και να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες, η θυσία, η φωτιά, το πάθος ήταν κάθε μέρα στο γήπεδο. Η τρίτη θέση στη βαθμολογία, εφόσον δε γίνει η έκπληξη στο άλλο ζευγάρι των ημιτελικών, είναι σημαντική επιτυχία μετά από χρόνια. Ευχαριστώ τον Αντρέα Τρινκιέρι για την ευκαιρία. Ο οργανισμός του ΠΑΟΚ δούλεψε ακέραια για να μπουν τα θεμέλια για το μέλλον. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για τους συνεργάτες μας, έγινε σπουδαία δουλειά από το ιατρικό τιμ. Όλος ο οργανισμός δούλεψε εξαιρετικά. Ένα ευχαριστώ στον κόσμο, ήταν πάντα εκεί. Μας έκανε να μην τα παρατάμε ποτέ. Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι. Ήμασταν ένα υπέροχο γκρουπ. Μεγαλώνοντας, ωριμάζοντας αποφεύγοντας τον κόσμο των έντονων συναισθημάτων, το συναίσθημα αυτήν τη στιγμή είναι γαλήνη. Δώσαμε ό,τι είχαμε. Δεν μπορώ να περιγράψω το συναίσθημα όταν ο κόσμος σήμερα, μετά το παιχνίδι, φώναξε το όνομά μου, τα δάκρυα με εμποδίζουν να το κάνω».

Κατέληξε, λέγοντας για το μέλλον του στον ΠΑΟΚ: «Ήμουν τόσο κλειδωμένος το τελευταίο διάστημα, που δεν υπήρχε χρόνος για να τραβήξει την προσοχή μου κάτι άλλο. Θα είναι τιμή μου, θα είμαι στον ΠΑΟΚ της νέας εποχής».