Ο τέως Πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Θανάσης Χατζόπουλος, φιλοξενήθηκε στον «αέρα» ραδιοφωνικής εκπομπής στη Θεσσαλονίκη, όπου μίλησε για την αποπληρωμή των χρεών της νέας ΚΑΕ προς το Δημόσιο, που -όπως υποστηρίζει ο ίδιος- δεν έχουν τακτοποιηθεί ακόμα.

Παρά την απομάκρυνσή του από τον ΠΑΟΚ, μετά την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ο Θανάσης Χατζόπουλος παραμένει κοντά στην ομάδα, πραγματοποιώντας δηλώσεις σε ραδιοφωνικό σταθμό. Ο 65χρονος κατηγορεί την νυν διοίκηση της ΚΑΕ για τη μερική αποπληρωμή των χρεών, την οποία και έχει συμφωνήσει να αναλάβει, χωρίς να έχει τηρήσει το δικό της μέρος της συμφωνίας, όπως ο ίδιος αναφέρει.

