Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ περνά επίσημα σε νέα εποχή, με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη να αποκτά το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών και να αναλαμβάνει τη διοίκηση.

Με αυτή την αλλαγή ολοκληρώνεται η θητεία του Θανάση Χατζόπουλου, ο οποίος σε μια φορτισμένη αποχαιρετιστήρια δήλωση ζήτησε ενότητα και στήριξη για το μέλλον της ομάδας.

Ο Χατζόπουλος, ο οποίος θα παραμείνει στην προεδρία της ομάδας μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου, αποκάλυψε ότι, παρότι του προτάθηκε να παραμείνει στο νέο διοικητικό σχήμα, επέλεξε να αποχωρήσει, θεωρώντας πως ήρθε η στιγμή να δοθεί χώρος στη νέα διοίκηση.

Ευχαρίστησε συνεργάτες και φιλάθλους για τη στήριξη στα δύσκολα χρόνια και ευχήθηκε στον κ. Μυστακίδη να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ σε σταθερότητα και πρόοδο.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Πριν 5,5 χρόνια έλαβα ένα τηλεφώνημα για να συμμετάσχω στα κοινά του ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ δημόσια τον κ. Κατσαρή για αυτό και αποφάσισα τότε να αναλάβω την ομάδα. Όταν ανέλαβα, με είπαν τρελό και ότι θα αυτοκτονήσω. Είχαμε βρει το απόλυτο χάος. Ήταν μέρες που εύχομαι να μην τις ξαναζήσει κανείς. Απλήρωτοι οι πάντες, όλοι να ζητάνε, ένας πραγματικός εφιάλτης. Είπα ότι θα μπω να προσπαθήσω, να σώσω ότι σώζεται.

Μετά από 5,5 χρόνια παραδίδω την ομάδα όπως υποσχέθηκα την πρώτη μέρα. Η ομάδα βρίσκεται στην 3η θέση στο ελληνικό πρωτάθλημα, που είναι σαν να είναι 1η, και επίσης 1η στον όμιλό της και στους 16 του FEC. Έχει έρθει νέος ιδιοκτήτης και μέχρι τις 15 Ιανουαρίου θα ξεχρεώσει το υπόλοιπο των χρεών. Και ο ΠΑΟΚ δε θα έχει να φοβηθεί τίποτα με έναν ισχυρότατο ιδιοκτήτη και να δούμε τον ΠΑΟΚ πολύ ψηλά.

Φεύγω με πολύ ήσυχη τη συνείδησή μου. Κάναμε αυτό που υποσχεθήκαμε, μειώσαμε τα χρέη, ήρθε ο κόσμος, πήγαμε σε ευρωπαϊκό τελικό. Μόνο σπαθιά δεν έχω καταπιεί, αλλά αν χρειαζόταν θα έκανα και αυτό. Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου τον κόσμο, παίκτες, προπονητές και να σταθώ και κυρίως στην ομάδα που δουλέψαμε αυτά τα χρόνια μαζί. Θα τους αναφέρω έναν-έναν ονομαστικά γιατί πρέπει να ξέρει ο κόσμος ποιοι αγωνίζονται κάθε μέρα και δίνουν το είναι τους για την ομάδα. Αρβανιτίδης Πολύκαρπος, Μανώλης Σουανίδης, Ιωσήφ Γαβριηλίδης, Γιώργος Τσουκαλάς, Βαλλιάνος Μανώλης, Παναγιώτης Βασιλείου, Παντελής Μπούτσκος, Μπάμπης Καραϊσκός, Σταύρος Χατζηπέτρου. Οι δύο τελευταίοι όσο μπάσκετ ξέρουν αυτοί δεν ξέρει όλη η Ελλάδα. Στηρίξτε τους. Ο Μαρίνος Καρβουνάρης, η Νάντια Κλαδά, Σωτήρης Σαρρίδης.

Δεν μπορώ να παραλείψω τον αρχηγό μας τον Βαγγέλη Μαργαρίτη και τον Μιχάλη τον Γιαννακίδη, που του… έκοψα το μπάσκετ. Και για την Ναστάζια Μανωλά δεν έχω λόγια. Και τον πιο επαγγελματία στο γραφείο Τύπου, τον Παναγιώτη Χορόζογλου. Τα υπόλοιπα λόγια είναι περιττά. Ευχαριστώ πρώτα απ’ όλους τον Βασίλη τον Τριλυράκη, ήρθε και πάλεψε μαζί μου από την πρώτη μέρα. Τώρα μπορεί να… ξαναπάμε για ψάρεμα που το είχαμε αφήσει (σ.σ. γέλια).

Ευχαριστώ ξανά τον κόσμο για την στήριξη και φέτος σπάσαμε κάθε ρεκόρ διαρκείας και δημιουργούσαν αυτή τη μοναδική ατμόσφαιρα. Ευχαριστώ και τους χορηγούς μας και πρώτα απ’ όλα τον Αντώνη τον Τσαλόπουλο, που έγινε και μέλος της διοίκησης. Πιστεύω στο μέλλον θα έρθουν περισσότεροι και μεγαλύτεροι χορηγοί. Εύχομαι στον νέο ιδιοκτήτη και τη νέα διοίκηση να πάνε τον ΠΑΟΚ ψηλά, θα έρχομαι, θα παρακολουθώ την ομάδα και ελπίζω να πετάει ψηλά.

Το μόνο που με στεναχωρεί σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι κάποιοι φίλαθλοι δεν πίστεψαν ότι θέλουμε το καλό της ομάδας. Με τον κ. Μυστακίδη έχω μια παλιά γνωριμία, όπως και με τον. Πετμεζά. Είναι λογικό να υπάρχουν αντιπαραθέσεις και πάντα κοιτούσαμε πως θα τις λύσουμε. Αλλά εγώ από την πλευρά μου έπρεπε να διασφαλίσω τα πάντα. Τελείωσαν οι όποιες διαφωνίες υπήρξαν. Να σταματήσει η μάχη που γίνεται στα social media από φιλάθλους. Δεν υπάρχει να χωρίσουμε τίποτα. Έχουμε δύο θηρία στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους και να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται».

Για τον Νίκο Βεζυρτζή: «Υπάρχει τεράστιος σεβασμός για τον κ. Βεζυρτζή. Εϊναι ο πρόεδρος των προέδρων, θα έχουμε μια συνεργασία. Τυπικά θα είμαι μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου, πρέπει να υπάρχει ένα 20ήμερο ακόμα. Συζητάμε κάθε μέρα και θα παίρνουν εκείνοι τις αποφάσεις. Είναι αναγνωρισμένος από όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ».

Για το αν έχει μιλήσει με τον Μυστακίδη: «Δεν έχω βρεθεί τε-α-τετ με τον κ. Μυστακίδη αν και το ήθελα. Μου ήρθε ένα μήνυμα πριν δύο ημέρες για να μπω στο νέο διοικητικό σχήμα. Υπάρχουν 5,5 χρόνια που έχω αφήσει τη δουλειά μου και δε θα μπορέσω να συνεχίσω στον ΠΑΟΚ, θα αφοσιωθώ στην επιχείρησή μας. Σήμερα υπογράψαμε τα συμφωνητικά με την πλευρά Μυστακίδη. Στις 17 Δεκεμβρίου θα οριστεί η νέα διοίκηση. Θα έχει τα εγγυημένα χρήματα για την αποπληρωμή των χρεών και θα ορίσει πότε θα γίνει ΑΜΚ. Στη νέα διοίκηση θα είναι ο κ. Βεζυρτζής και ο κ.Πετμεζάς. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα τους πλαισιώσουν».

Για το τι θα του λείψει: «Θα μου λείψουν τα παιδιά που δούλευα τόσα χρόνια μαζί. Και για αυτό πετύχαμε, ήμασταν οικογένεια. Ήμουν ο πρόεδρος, αλλά ήμουν και λίγο ο μπαμπάς. Αυτό το δέσιμό μας έφερε αυτά τα αποτελέσματα. Με τον Κολοσσό, θα είμαι στην κερκίδα πίσω από τον πάγκο και θα λέω, τώρα να πηδήξω το κάγκελο να μπω μέσα;».

Για την στιγμή που δεν θα ξεχάσει: «Ο ημιτελικός με τη Σολέ. Εκείνο το ματς ήταν το κάτι άλλο. Πολλή ένταση και είχε βγει σε όλους μας σε μεγάλο βαθμό από την πίεση όλων αυτών των ετών. Ειδικά τα πρώτα χρόνια δεν ξέραμε τι θα ξημερώσει. Η επιμονή του δεν τα παρατάω ποτέ μας έφτασε εδώ».

Για το αν έχει μετανιώσει για κάτι: «Δεν μετανιώνω για λάθη που έχω κάνει, πάλι θα το έκανα. Δε θα καθόμουν πίσω αν η ομάδα μου καταστρεφόταν. Μπορεί να έχω περάσει πολλά, τα πάλεψα όλα και είμαι καλά. Στον κ. Μυστακίδη έχω να συμβουλέψω να μιλήσει στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Διψάει ο κόσμος για να ακούσει τον ηγέτη και να ακούσει αλήθειες».

Για τις… πικρίες που πέρασε όλο αυτό το διάστημα: «Δεν ξέρω τι να πρωτοξεχωρίσω. Πέρσι ήταν μεγάλη πίκρα, που φτάσαμε στην πηγή και δεν ήπιαμε νερό. Να θυμηθώ για καταπτώσεις εγγυητικής, από απειλές… Κρατάω ότι μέσα από όλα αυτά, βγήκε κάτι θετικό. Από όλα αυτά, μένουμε με την προσμονή για το κάτι πολύ μεγαλύτερο. Αυτό με χαροποιεί πλέον. Δε δίνω σημασία στις πίκρες, πέρασαν. Να δούμε έναν ΠΑΟΚ που θα τον τρέμει όλη η Ευρώπη, όπως παλιά. Το μπάσκετ έχει αλλάξει πολύ από τότε. Πρέπει να έχεις τις αναμνήσεις, τώρα όμως υπάρχει μπροστά μια προοπτική για κάτι πολύ μεγάλο. Γι’αυτό θα πρέπει να σταματήσουμε όλοι τη μίρλα. Αυτό έρχεται και από τα προσωπικά προβλήματα του κόσμου βέβαια. Όταν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, να πάμε να στηρίξουμε τη νέα κατάσταση, να πάει ψηλά η ομάδα. Να ενωθούμε ξανά και να σταματήσουμε να τρωγώμαστε σαν τα κοκόρια. Η μιζέρια δεν κάνει καλό στην ομάδα. Πρέπει να έχει πάντα μια θετική ενέργεια, που θα τη δημιουργούμε εμείς, οι οπαδοί».

Για το αν θα άλλαζε κάτι σε αυτήν την πορεία: «Είχαμε τη θηλιά των χρεών, αλλά εγώ δε θα το άφηνα ποτέ στην άκρη. Ο προπονητής φτιάχνει την ομάδα, αυτός είναι υπόλογος, εμείς πρέπει να μπορέσουμε να του δώσουμε τους παίκτες για να κάνει τη δουλειά του καλύτερα. Στο προπονητικό επιτελείο ήξερα ότι έχουμε διαμάντια, γνώστες του μπάσκετ και αυτό έκανε καλό σε όλους. Πέρσι, η πορεία που κάναμε με τον Καντσελιέρι, είχε να κάνει και με τους συνεργάτες του, που του έλυναν όλα τα προβλήματα. Το ίδιο συμβαίνει και φέτος με τον κ. Ζντοβτς, μπορεί να κάνει πιο εύκολα τη δουλειά του. Από την ομάδα δε θα άλλαζα κανέναν. Φέτος κάναμε την αλλαγή με τις Ακαδημίες που πήραμε. Αν είχαμε την οικονομική δυνατότητα, ίσως να ερχόταν και ένας GM, να πάρει αυτήν τη δουλειά από πάνω μου. Ο μόνος λάθος προπονητής, ήταν ένας σε αυτήν τη διάρκεια, το παραδέχθηκαν τον άλλαξα και προχωρήσαμε. Με όλους τους άλλους είχαμε καλή συνεργασία. Δυσκολίες είχαμε, αλλά όταν δεν υπάρχουν χρήματα, είναι φυσιολογικό να υπάρχουν δυσκολίες. Πρέπει να παλεύεις να λύνεις προβλήματα. Δεν υπάρχει κανένας οργανισμός που να τα έχει όλα λυμένα».

Για την παρουσία του Ζντοβτς στον πάγκο του ΠΑΟΚ: «Είναι ένας εμπειρότατος προπονητής, έχει δημιουργήσει ένα αξιόμαχο σύνολο. Τα αποτελέσματα τα λένε όλα. Η δουλειά μου ήταν να βρω έναν προπονητή που θα δημιουργήσει ένα σύνολο που θα πείσει την ομάδα να προσπαθεί από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Με τα αποτελέσματά του, το έχει αποδείξει ότι είναι ένας καλός προπονητής. Τώρα που περάσαμε στους 16, θα πρόσθετα έναν έβδομο ξένο για την Ευρώπη. Στην Ελλάδα ίσως δημιουργείται πρόβλημα, γιατί πολλοί φωνάζουν «να πάρουμε». Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός, για να μη χαλάς την ισορροπία στα αποδυτήρια. Να ξέρει ο καθένας το ρόλο του και όλοι μαζί να μάχονται».