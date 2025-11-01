Με έντονη τη… γεύση από τη σπουδαία, εκτός έδρας, επιτυχία του ΠΑΟΚ, για την 5η αγωνιστική της Greek Basketball League, απέναντι στον Άρη, ο Θανάσης Χατζόπουλος έδωσε μια ακόμη ενημέρωση, αναφορικά με τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ προς τον επιχειρηματία, Αριστοτέλη Μυστακίδη. Ο διοικητικός επικεφαλής του «Δικεφάλου», μέσω της επίσημης σελίδας των «ασπρόμαυρων» στο διαδίκτυο, ανέφερε:

«Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, δηλώνω ότι οι διαδικασίες για τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ προς τον κ. Αριστοτέλη Μυστακίδη προχωρούν ομαλά και σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σχεδιασμό.

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί συγκεκριμένες ενέργειες, θεσμικά βήματα και, κυρίως, χρόνο.

Αντιλαμβάνομαι τη μεγάλη προσμονή και το ενδιαφέρον του κόσμου του ΠΑΟΚ για ενημέρωση. Για τον λόγο αυτό, προτρέπω όλους τους φιλάθλους να αναμένουν την επίσημη ενημέρωση και να μην δίνουν βάση σε φήμες, ανεπίσημες διαδόσεις, ψευδείς αναφορές ή σχόλια που, δυστυχώς, έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο. Πολλά εξ αυτών, μάλιστα, φτάνουν σε σημείο να θίγουν και να συκοφαντούν ανθρώπους που έχουν αποδεδειγμένα προσφέρει διαχρονικά στον ΠΑΟΚ.

Από την πρώτη στιγμή, η τοποθέτησή μας υπήρξε σαφής, λιτή και ουσιαστική. Χωρίς υπερβολές, με απόλυτο σεβασμό στην αλήθεια και προτεραιότητα στην ουσία. Με το ίδιο ήθος και την ίδια συνέπεια, θα συνεχίσουμε μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση της διαδικασίας».