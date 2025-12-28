Με τον Μπριν Ταϊρί σε ρόλο απόλυτου πρωταγωνιστή, ο ΠΑΟΚ πέρασε με δυσκολία από την Καρδίτσα, επικρατώντας 72-68 στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της GBL, αποτέλεσμα που του εξασφάλισε την τρίτη θέση στο τέλος του πρώτου γύρου με ρεκόρ 9-2.

Ο Αμερικανός γκαρντ έκανε τη διαφορά, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 28 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ήταν αυτός που πέτυχε το καθοριστικό τρίποντο για το προβάδισμα του ΠΑΟΚ (66-69) στα 43’’ πριν από τη λήξη. Για τους Θεσσαλούς, Γουόρεν Γουάσινγκτον και Ντέιμιαν Τζέφερσον σημείωσαν από 16 πόντους, ωστόσο η ομάδα τους υποχώρησε στο 4-7.

Ο ΠΑΟΚ πήρε αρχικά μικρό προβάδισμα (6-11), όμως η Καρδίτσα αντέδρασε άμεσα, γύρισε το παιχνίδι και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά (18-17). Στη δεύτερη περίοδο, με τον Τζέφερσον σε πρωταγωνιστικό ρόλο, οι γηπεδούχοι ξέφυγαν με 28-21, πριν ο Ταϊρί μειώσει, αλλά τα τρίποντα των Έλις και Καμπερίδη έδωσαν διαφορά οκτώ πόντων στην ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου στο ημίχρονο (40-32).

Οι γηπεδούχοι διατήρησαν το προβάδισμα και στην αρχή του τρίτου δεκαλέπτου, όμως ο ΠΑΟΚ επέστρεψε με βελτιωμένη άμυνα και ισοφάρισε στο τέλος της περιόδου (48-48). Στην τέταρτη περίοδο το παιχνίδι εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τον Ταϊρί να δίνει λύσεις στην επίθεση και να πετυχαίνει το καθοριστικό καλάθι στα 43’’.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 40-32, 48-48, 68-72

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Μπ. Τζέφερσον 4, Κασελάκης 2, Καμπερίδης 9 (3), Ουάσινγκτον 16, Ντ. Τζέφερσον 16 (2), Χόρχλερ 8, Έλις 4 (1), Δίπλαρος 8 (1), Μάντσεν 1

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Μέλβιν 7 (1), Ταϊρί 28 (5), Κόνιαρης 3 (1), Περσίδης 8 (2), Μουρ 11, Άλεν 2, Τζόουνς 10, Μπέβερλι 3