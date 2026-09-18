Ο ασταμάτητος ΠΑΟΚ συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις! Έριξε 100άρα με υπογραφή Φόστερ στην «ευρωλιγκάτη» Παρτίζαν στο T-Center, πήρε τη νίκη με σκορ 100-99 και προκρίθηκε πανηγυρικά στον τελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι συνεχίζει την προετοιμασία της με… σπασμένα φρένα! Πανηγύρισε την έβδομη νίκη της σε ισάριθμες φιλικές αναμετρήσεις και στέλνει ηχηρά μηνύματα πριν καν ξεκινήσει η σεζόν.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr