Σε δύο από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικό μπάσκετ επένδυσε ο ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος» ενέταξε στο αναπτυξιακό πρόγραμμά του τον 16χρονο Γιάννη Σπανό και τον 15χρονο Γιώργο Χαραλαμπίδη.

Οι δύο παίκτες είναι διεθνείς με την εθνική Παίδων, με τον Σπανό να αποτελεί προϊόν της παραγωγικής διαδικασίας της Ακαδημίας ΔΕΚΑ, με την οποία συνεργάζεται ο ΠΑΟΚ. Ο Χαραλαμπίδης ανήκε, μέχρι πρότινος, στην Ελληνική Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης (GBA) και είναι γιος του άλλοτε αρχηγού στο παρκέ του «Δικεφάλου» και πρώην προπονητή της ομάδας, νυν μέλους του τεχνικού επιτελείου του Άρη, Κώστα Χαραλαμπίδη.

Η ανακοίνωση:

«Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται δύο από τους πιο ελπιδοφόρους εκπροσώπους της νέας γενιάς του ελληνικού μπάσκετ.

Ο 16χρονος Γιάννης Σπανός και ο 15χρονος Γιώργος Χαραλαμπίδης, διεθνείς με την Eθνική ομάδα Παίδων, είναι από σήμερα μέλη της μεγάλης οικογένειας του ΠΑΟΚ. Δύο από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ εντάσσονται στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ και η έλευσή τους αποτελεί ένα πολύ χαρακτηριστικό δείγμα της συνολικής αναδιοργάνωσης των τμημάτων υποδομής του συλλόγου, με στόχο τη δημιουργία μίας ξεκάθαρης διαδρομής που θα οδηγεί ταλαντούχους αθλητές από τις ακαδημίες στην ανδρική ομάδα.

Και οι δύο νεαροί αθλητές του ΠΑΟΚ, θα αγωνιστούν με την Εθνική ομάδα Παίδων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μπάσκετ που ξεκινά την Παρασκευή 7 Αυγούστου στην Οradea της Ρουμανίας.

Ο Γιάννης Σπανός γεννήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2010 στις Σέρρες. Έχει ύψος 2μ.02 και αγωνίζεται ως φόργουορντ. Αποτελεί ένα ακόμη σπουδαίο ταλέντο που αναδείχθηκε από την Ακαδημία ΔΕΚΑ, με την οποία συνεργάζεται ήδη ο ΠΑΟΚ.

Το πλέον πρόσφατο επίτευγμά του ήταν η εντυπωσιακή του παρουσία στο Final 4 του νεοσύστατου GEN A Stars U16 που έγινε στη Μύκονο. Είχε 26,9 πόντους, 16,3 ριμπάουντ και 3,6 ασσίστ κατά μέσο όρο, ενώ σημείωσε 41 πόντους και πήρε 19 ριμπάουντ στην ήττα της ΔΕΚΑ στον τελικό από τον Ολυμπιακό. Συμπεριλήφθηκε και στην κορυφαία πεντάδα στο πρόσφατο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Έχει ήδη 5 συμμετοχές στην Εθνική ομάδα Παίδων.

Ο Γιώργος Χαραλαμπίδης γεννήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2011 στη Θεσσαλονίκη. Έχει ύψος 1μ.87, είναι γκαρντ και μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην Ελληνική Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης (GBA), με συμμετοχές ακόμη και στην ανδρική ομάδα, παρά το ότι ήταν μόλις 15 ετών.

Συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη πεντάδα στο πρόσφατο πρωτάθλημα Παίδων της ΕΚΑΣΘ και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ελπίδες του ελληνικού μπάσκετ. Έχει 6 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα Παίδων».