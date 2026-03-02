Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ επισημοποίησε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιούρι Ζντοβτς, ευχαριστώντας τον Σλοβένο προπονητή για την προσφορά του στον σύλλογο της Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης