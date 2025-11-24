Οι εξελίξεις στο ιδιοκτησιακό της ΚΑΕ ΠΑΟΚ φαίνεται πως επιταχύνονται, καθώς δείχνει να γεφυρώνεται το χάσμα που είχε προκύψει την Παρασκευή (21/11) ανάμεσα στον Θανάση Χατζόπουλο και την πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Μετά από επιπλέον στοιχεία και εξηγήσεις εκατέρωθεν, η εταιρεία του Έλληνα επιχειρηματία (Alpha Sports) με επιστολή της αναφέρει πως είναι έτοιμη να ολοκληρώσει τη συμφωνία και να πάρει την πλειοψηφία των μετοχών της ομάδας.

Στη σχετική επιστολή αναφέρεται: «Λάβαμε χθες τα υπολειπόμενα στοιχεία από την Deloitte. Είμαστε ικανοποιημένοι. Επαναλαμβάνουμε ότι είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία και να υπογράψουμε σήμερα».

Πλέον αναμένεται η τοποθέτηση των διοικούντων την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, προκειμένου να ξεκαθαρίσει οριστικά το ζήτημα.