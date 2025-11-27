Η διευθέτηση όλων των οικονομικών και τυπικών διαδικασιών από τις συμβαλλόμενες πλευρές ολοκληρώθηκε, με συνέπεια την… ανατολή της νέας διοικητικής εποχής στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Νέο «αφεντικό» στον «Δικέφαλο» είναι ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, καθώς εκπρόσωποί του συναντήθηκαν με τους μέχρι πρότινος μετόχους της εταιρείας, με τους οποίους ολοκλήρωσαν όλα τα απαιτούμενα για την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στους Θεσσαλονικείς.

Η ανακοίνωση:

«Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων γραφειοκρατικών διαδικασιών, η εταιρία ALPHA SPORTS GROUP του κ. Α. Μυστακίδη απέκτησε σήμερα το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορική της πορεία.

Λίγο πριν από τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του συλλόγου, η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σηματοδοτεί ένα νέο ιστορικό βήμα: με σεβασμό στο παρελθόν, πίστη στο παρόν και ξεκάθαρη προοπτική για το μέλλον».