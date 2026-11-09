Ο ΠΑΟΚ φέρεται να βρίσκεται στη λίστα των έξι ομάδων που προορίζονται να αποκτήσουν μόνιμη άδεια συμμετοχής στην EuroLeague, στο πλαίσιο του σχεδίου διεύρυνσης της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Gazzetta dello Sport, το πλάνο προβλέπει αρχικά την αύξηση των ομάδων από 20 σε 24, με προοπτική να φτάσουν τις 28 από το 2030. Η σχετική πρόταση αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση στο συμβούλιο των 13 συλλόγων-μετόχων της EuroLeague, σε συνεδρίαση που προγραμματίζεται έως το τέλος Νοεμβρίου.

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