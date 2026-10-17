Σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό, η Euroleage αναμένεται να γνωστοποιήσει στις επόμενες ημέρες τις πρώτες τέσσερις ομάδες που πέρασαν τον έλεγχο για την είσοδο στη διοργάνωση και τη μετατροπή σε franchise, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται μεταξύ των επιλογών.

Προς ολοταχώς για την επιστροφή του στην Euroleague έπειτα από τη σεζόν 2000-01 είναι ο ΠΑΟΚ που αποτελεί μία εκ των τεσσάρων πρώτων ομάδων, που αναμένεται να κλείσουν τη θέση τους στο ρόστερ που θα δημιουργηθεί μετά από την επέκταση της διοργάνωσης από τη σεζόν 2027-28.

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