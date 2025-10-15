Η ώρα για το εναρκτήριο τζάμπολ της κανονικής περιόδου του FIBA Europe Cup έφτασε! Μετά το Περιστέρι, ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην διοργάνωση και κάνει πρεμιέρα εκπροσωπούν το ελληνικό μπάσκετ στη συγκεκριμένη διοργάνωση, με την πρεμιέρα κόντρα στην Τρέπτσα από το Κόσοβο.

Την Τετάρτη (15/10, 20:15, ΕΡΤ2) ο «Δικέφαλος του Βορρά» δίνει το πρώτο του ματς για την 1η αγωνιστική του 6ου ομίλου, με στόχο να μπει… με το δεξί. Την ίδια ημέρα, στις 19:30, στο άλλο ματς του 6ου ομίλου, η γερμανική Μπράουνσβάιγκ υποδέχεται την Ανβίλ Βλότσλαβεκ από την Πολωνία.

Ο ΠΑΟΚ είχε ηττηθεί στον προημιτελικό για τα προκριματικά του Basketball Champions League, στο Σάμοκοβ της Βουλγαρίας, από την Μπούρσασπορ με 92-73. Αποτέλεσμα που τον οδήγησε για δεύτερη συνεχή χρονιά, εκτός ομίλων του BCL, με την ευρωπαϊκή διαδρομή του για τη φετινή σεζόν να συνεχίζεται -όπως και την περασμένη περίοδο- στους ομίλους του FIBA Europe Cup.