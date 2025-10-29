Το πρώτο αρνητικό αποτέλεσμα στο Europe Cup μέτρησε ο ΠΑΟΚ, που ηττήθηκε από την Μπράουνσβαϊγκ με 88-79. Παιχνίδι στο οποίο ο «Δικέφαλος» στερήθηκε την παρουσία των Τόμας Ντίμσα, Διαμαντή Σλαφτσάκη, καθώς αμφότεροι έμειναν στη Θεσσαλονίκη, λόγω ίωσης.

H δυναμική στη ρακέτα (35-20 τα ριμπάουντ) και η αποτελεσματικότερη επιθετική δράση της, έδωσαν στην Μπράουσβαϊγκ- η οποία παραμένει αήττητη στον 6ο όμιλο- το ροζ φύλλο.

Επιβλητική στην εκκίνηση της αναμέτρησης η Μπράουνσβαϊγκ, με συνέπεια να προηγηθεί στο 2’ με +5 (10-5). Αρχίζοντας να βρίσκει καλύτερα πατήματα και έχοντας βασικούς εκτελεστές τους Τζάκσον, Περσίδη, ο ΠΑΟΚ «έγραψε» επιμέρους 8-16 και πήρε τα ηνία στο σκορ στο 11’ με +3 (18-21). Απόσταση που έστειλε στο 16’ +6 (31-37), με τον Μουρ να μπαίνει στην επιθετική εξίσωση.

Οι Γερμανοί ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση, με δικό τους επιμέρους 12-4 και έφυγαν στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, με 43-41.

Σκηνικό που έκαναν ιδανικότερο στην τρίτη περίοδο, στα μισά της οποίας βρέθηκαν στο +12 (57-45).

Με επιμονή ο ΠΑΟΚ μείωσε στους 4 πόντους στο 29’ (61-57), επίπεδο στο οποίο ήταν μακριά από την αντίπαλό του και στο 32’ (68-64).

Με σερί 5-0 η Μπράουνσβαϊγκ «ανέβηκε» στο +9 (73-64), ο «Δικέφαλος», εντούτοις, δεν εγκατέλειψε τη μάχη. Έχοντας κινητήριο μοχλό τον Τζάκσον μείωσε στο 37’ στο δίποντο (79-77), η προσπάθειά του, ωστόσο, έμεινε εκεί. Οι Γερμανοί «έτρεξαν» σερί 5-0, πήγαν στο 84-77 στο 38’ και τελείωσαν, ουσιαστικά, με το παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 18-18, 43-41, 65-59, 88-79

Μπράουνσβαϊγκ (Παπάζογλου): Γουόρθι, Ν΄Γκεσάν 17, Σρέντερ 10, Στσούκα 10, Ζίλκα 15 (4), Ομπιέσι 1, Ρόμερ, Χόλογουέι, Ντζιέ 8 (1), Λαρ, Σέρφιλντ 17 (2), Φλάνιγκαν 10 .

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Μέλβιν 8 (2), Κόνιαρης 2, Ζάρας 5 (1), Τζάκσον 17 (2), Τζόουνς 8, Περσίδης 7 (1), Ιατρίδης 3 (1), Μπράουν 6, Φίλλιος 8, Μουρ 15.