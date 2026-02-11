Έχοντας κλείσει θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, ο ΠΑΟΚ και το Περιστέρι θα τεθούν αντιμέτωποι σήμερα με την Μπιλμπάο και την Αλιάγκα Πετκίμσπορ Πετκίμσπορ, αντίστοιχα, για την 6η και τελευταία αγωνιστική της φάσης των «16» του Europe Cup.

Οι δύο ελληνικές ομάδες θα διεκδικήσουν την πρωτιά στους ομίλους τους με το έργο του «δικεφάλου» στο εντός έδρας παιχνίδι του με τους Ισπανούς (17:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) να είναι αρκετά δύσκολο.

Κι αυτό γιατί για να προκριθούν, ως πρώτοι του 13ου ομίλου, οι Θεσσαλονικείς χρειάζονται νίκη με +23 απέναντι στους Βάσκους, καθώς στον πρώτο γύρο η Μπιλμπάο είχε νίκησε με 95-74.

Όπερ σημαίνει ότι οι Ισπανοί, οι οποίοι έχουν επίσης εξασφαλίσει την πρόκριση, θα είναι πρώτοι ακόμη κι αν ηττηθούν με διαφορά 22 πόντων.

Από τη μεριά του το Περιστέρι στις 17:30 θα δοκιμαστεί στην Τουρκία, με αντίπαλο την Αλιάγκα Πετκίμσπορ, για τον 14ο όμιλο.

Οι δύο αντίπαλοι, που είναι ισόβαθμοι με 4 νίκες – 1 ήττα, έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στα προημιτελικά της διοργάνωσης και στον μεταξύ τους αγώνα διακυβεύεται απλώς η πρώτη και η δεύτερη θέση.

Η Αλιάγκα Πετκίμσπορ είχε επικρατήσει του Περιστερίου με 82-61 στην Τουρκία στον πρώτο γύρο. Δεδομένου πάντως ότι είναι ισόβαθμοι, όποια ομάδα πάρει τη νίκη και τους 2 βαθμούς, εξασφαλίζει και την πρωτιά του ομίλου.

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής του 13ου και 14ου ομίλου:

13ος ΌΜΙΛΟΣ

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου

ΠΑΟΚ-Μπιλμπάο (Ισπανία) 17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Σπόρτινγκ (Πορτογαλία)-Πριέβιντζα (Σλοβακία)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν-Η Β.

Μπιλμπάο 5-0 10

ΠΑΟΚ 4-1 9

Πριέβιντζα 1-4 6

Σπόρτινγκ 0-5 5

14ος ΌΜΙΛΟΣ

Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου

Σαραγόσα (Ισπανία)-Ντιναμό Σάσαρι (Ιταλία)

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου

Αλιάγκα Πετκίμσπορ (Τουρκία)-Περιστέρι 17:00

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν-Η Β.

Περιστέρι 4-1 9

Αλιάγκα Πετκίμσπορ 4-1 9

Σαραγόσα 1-3 5

Ντιναμό Σάσαρι 0-5 5