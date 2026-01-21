Ένα εκρηκτικό εξάλεπτο, από τα τέλη της τρίτης περιόδου ως τις αρχές της τέταρτης, έδωσε στον ΠΑΟΚ τη νίκη απόψε στην αναμέτρησή του, στη Σλοβακία, για την 4η αγωνιστική των «16» του Europe Cup, απέναντι στην Πριέβιντζα.

Ο «Δικέφαλος» επικράτησε με 87-67, κατέκτησε το πρώτο θετικό αποτέλεσμα για το 2026 (μετά από τρεις συνεχείς ήττες από Μύκονο, Μπιλμπάο, Παναθηναϊκό) και «κλείδωσε» την πρόκρισή του στα προημιτελικά της δεύτερη τη τάξει διοργάνωσης της FIBA.

Καταλυτική για την επιτυχία του, ήταν η «δράση» στο παρκέ των Μπριν Ταϊρί (16 πόντοι, 4 κλεψίματα), Κλίβελαντ Μέλβιν (12 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο).

Ξεχώρισαν περισσότερο για την Πριέβιντζα οι Άντερσον Τόλμπερτ (12 πόντοι, 4 ριμπάουντ), Τζο Τουσάντ (12 πόντοι, 5 ριμπάουντ).

Η τριπλέτα Μουρ, Μέλβιν, Ταϊρί, έδωσε θέση ισχύος στο ματς για τον ΠΑΟΚ με το… καλησπέρα, γεγονός που έστειλε τον «Δικέφαλο» στο 8’ στο +9 (5-14). Απόσταση η οποία, δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος, με τον Τζόουνς να μπαίνει στην εξίσωση για τους «ασπρόμαυρους», μεγάλωσε στο +10 (8-18).

Στα μισά του δεύτερου δεκαλέπτου, ο ΠΑΟΚ ξέφυγε με +12 (17-29) και στο 17’ με +16 (21-37). Η Πριέβιντζα «απάντησε» με επιμέρους 16-7, έχοντας κινητήριους μοχλούς τους Μπίσοπ, Τουσάντ, Σμιθ, Τόλμπερτ και πλησίασε στο 22’ στους 7 πόντους (37-44) και στο 28’ στους έξι (50-56), αναγκάζοντας τον Γιούρι Ζντοβτς να καλέσει τάιμ άουτ.

Οι οδηγίες του Σλοβένου… έπιασαν τόπο, καθώς, στην πορεία, οι Θεσσαλονικείς βελτιώνοντας την άμυνά τους, ‘έτρεξαν’ επιμέρους 2-19, εκτελώντας ποικιλοτρόπως, κυρίως με τους Μέλβιν, Ταϊρί, απέκτησαν στο 34’ «αέρα» 23 πόντων (52-75) και τελείωσαν, ουσιαστικά, με το παιχνίδι.

Στο 38’ «πυροβολώντας» από τα 6.75 με τους Φίλλιο (2/2), Ζάρα (1/1 τρίποντο), Χουγκάζ (1/1 τρίποντο), ο ΠΑΟΚ είχε τη μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα, το +28 (59-87).

Τα δεκάλεπτα: 10-18, 29-42, 52-60, 67-87

ΠΡΙΕΒΙΝΤΖΑ (Γκάρεθ Μάρεϊ): Τόλμπερτ 12 (1), Τόμας 8 (2), Μπίσοπ 9 (1), Νόβακ 4, Ζέλιζνακ 5, Τουσάντ 12 (1), Χλίβακ, Σμιθ 10, Μάρινγκ 4, Αλίχοντζιτς 3.

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 12 (2), Ταϊρί 16 (2), Κόνιαρης 4, Χουγκάζ 7 (1), Ζάρας 3 (1), Τζόουνς 10, Περσίδης 2, Ιατρίδης, Μπέβερλι 9 (1), Φίλλιος 6 (2), Μουρ 9, Ντίμσα 9 (2).