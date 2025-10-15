Διατηρώντας την ψυχραιμία του στο τελευταίο πεντάλεπτο του ματς, όταν η αντίπαλός του μείωσε στον ένα πόντο (71-70), ο ΠΑΟΚ επικράτησε απόψε με 85-74 της πρωταθλήτριας Κοσόβου, Τρέπτσα, στο PAOK Sports Arena, για την 1η αγωνιστική του Europe Cup.

Σημείο αναφοράς για τον «Δικέφαλο», ο οποίος υστέρησε στη ρακέτα (μάζεψε 29, με τους Κοσοβάρους να έχουν 42, εκ των οποίων 17 ήταν επιθετικά), αποτέλεσε η επιθετική πολυφωνία του, με τον Στίβεν Μπράουν να είναι ο κορυφαίος του στο παρκέ (18 πόντοι, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα).

Το έργο του στήριξαν οι Κλίβελαντ Μέλβιν (14 πόντοι, με 4/9 τρίποντα), Κέι Τζέι Τζάκσον (14 πόντοι), Τόμας Ντίμσα (13 πόντοι).

Πρώτος σκόρερ για την Τρέπτσα ήταν ο ΤζαΚόρι Πέιν (19 πόντοι, 4 ασίστ).

Με τους Ντίμσα, Μπράουν, Περσίδη να εκτελούν ποικιλοτρόπως, ο ΠΑΟΚ βρέθηκε γρήγορα στο +6 (2’ 10-4). Η… δράση, κυρίως, του Πέιν επέτρεψε στην Τρέπτσα να «τρέξει» επιμέρους 9-16 και να πάρει πρόσκαιρα τα ηνία στο σκορ στο 7’ (19-20).

Ο «Δικέφαλος» ανέτρεψε το σκηνικό πιέζοντας αμυντικά, με συνέπεια να «γράψει» σερί 8-0, έχοντας τους Τζάκσον, Τζόουνς, Κόνιαρη να βάζουν την μπάλα στο καλάθι και έγινε ξανά «αφεντικό» στο παρκέ -στην ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου- με +7 (27-20). Διαφορά που «ανέβασε» στο 16’ στο +9 (37-28) και στο 18’, με διαδοχικές «βόμβες» από τα 6.75 από τον Μέλβιν, στο +15 (45-30).

Στο 23’ ο ΠΑΟΚ βρέθηκε στο +19 (54-35), η χαλαρότητα και τα λάθη του, ωστόσο, στην πορεία, έδωσαν έδαφος στους πρωταθλητές Κοσόβου να «απαντήσουν» με επιμέρους 8-20 και να πλησιάσουν, δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος, στους 7 πόντους (62-55).

Με βολές από τους Ντίμσα (3/4), Τζάκσον (2/2), ο ΠΑΟΚ πήγε στο +12 (67-55) στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, η Τρέπτσα, όμως, δεν εγκατέλειψε τη μάχη. Με κινητήριους μοχλούς τους Πέιν, Αρσλάναγκιτς έκανε επιμέρους 4-15 και μείωσε στο 35’ στο μισό καλάθι (71-70).

Ο ΠΑΟΚ παρέμεινε ψύχραιμος, «απάντησε» με δικό του επιμέρους 12-2, ξέφυγε με +11 (83-72), με 32’’ να απομένουν για τη λήξη και πήρε το ματς.

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 45-33, 63-55, 85-74

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 14 (4), Κόνιαρης 7 (1), Σλαφτσάκης, Ζάρας, Τζάκσον 14 (1), Τζόουνς 8, Περσίδης 7 (1), Μπράουν 18 (1), Φίλλιος, Μουρ 4, Ντίμσα 13 (2).

ΤΡΕΠΤΣΑ (Αζίζ Μπεκίρ): Πέιν 19, Αρσλάναγκιτς 13 (2), Τούνα, Τμούσιτς 8 (2), Χαρίζι 5 (1), Τζόουνς 9, Μπράουν 13, Καπίτι 7.