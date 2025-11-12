Ακόμη ένα καθοριστικό βήμα για την πρόκρισή του στους «16» του FIBA Europe Cup και την κατάκτηση, ακόμη, της πρωτιάς στον 6ο όμιλο, έκανε απόψε, κερδίζοντας στο PAOK Sports Arena, για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης, την Άνβιλ, ο ΠΑΟΚ.

Ο «Δικέφαλος» επικράτησε με 104-96, σε ένα ματς που βρέθηκε να έχει διαφορά μέχρι και 20 πόντους και το πήρε, τελικά, αγχωτικά στο φινάλε.

Κορυφαίοι του στο παρκέ ήταν οι Κλίβελαντ Μέλβιν (22 πόντοι, οι 20 από τους οποίους στο πρώτο ημίχρονο, με 4/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Στίβεν Μπράουν (20 πόντοι, 9 ασίστ), Τόμας Ντίμσα (18 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ).

Ξεχώρισαν για τους Πολωνούς οι πρώην παίκτες του ΠΑΟΚ, Έλβαρ Φρίντρικσον (17 πόντοι, 4 ασίστ), Μίχαλ Μίχαλακ (17 πόντοι, με 4/6 τρίποντα).

Με τον Μέλβιν να κάνει… πράματα και θάματα στο παρκέ και τον Ντίμσα να στηρίξει τη δράση του, ο ΠΑΟΚ έδειξε από την εκκίνηση της αναμέτρησης τις… διαθέσεις του. Προηγήθηκε με +5 στο 7’ (20-15), διαφορά που «ανέβασε» στο 11’ +10 (33-23), στο 19’ στο +15 (55-40) και στο 22’ στο +20 (65-45).

Η Άνβιλ δεν έριξε… λευκή πετσέτα. Με μπροστάρη τον άλλοτε «ασπρόμαυρο», Μίχαλ Μίχαλακ, «έγραψε» επιμέρους 8-23 και μείωσε στο 27’ στους 5 πόντους (73-68), σκηνικό που ανέτρεψε ολοκληρωτικά στο τρίλεπτο της τρίτης περιόδου, όταν πήρε τα ηνία στο σκορ με 80-81.

Διαδοχικοί πόντοι του Ντίμσα έκαναν ξανά «αφεντικό» στο παιχνίδι τον «Δικέφαλο» στο 35’ με +3 (87-84). Ο Τζάκσον, λίγο αργότερα, έστειλε τους «ασπρόμαυρους» στο +4 (36’ 92-88), διαφορά που συντήρησαν, γύρω από το ίδιο επίπεδο, ως το φινάλε του αγώνα, με το σκορ -με συνεχείς βολές από τους Τζάκσον, Ντίμσα, Μπράουν- να διαμορφώνεται στο τελικό 104-96.

Τα δεκάλεπτα: 29-21, 55-42, 80-75, 104-96

ΠΑΟΚ: (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 22 (4), Κόνιαρης 2, Σλαφτάκης 2, , Τζάκσον 13, Τζόουνς 9, Περσίδης 7 (1), Μπράουν 20 (3), Μουρ 11, Ντίμσα 18 (3).

ΑΝΒΙΛ (Γκρζέγκορζ Κόζαν): Φρίντρικσον 17 (2), Λόκετ 14 (1), Σλότερ 6, Μούκιους 12 (1), Μπορόφσκι 6, Σλουπίνσκι 9 , Κολοντζέιτσακ 9 (1), Μίχαλακ 17 (4), Πίρσον 6.

*Την αποθέωση από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ εισέπραξε, με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο πρόεδρος του «Δικεφάλου», Θανάσης Χατζόπουλος.

*Τη μνήμη του Γιώργου Βαλαβανίδη, άλλοτε παίκτη του «Δικεφάλου» και προπονητή στην ακαδημία του συλλόγου, ο οποίος απεβίωσε στις 12 Νοεμβρίου 2024, τίμησε πριν το τζάμπολ, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.