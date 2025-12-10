Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε ο ΠΑΟΚ το εντός έδρας παιχνίδι του με αντίπαλο την Πριέβιντζα, στην έναρξη της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup.

Πιο συγκεκριμένα ο δικέφαλος του Βορρά, υπό το βλέμμα του νέου ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Τέλη Μυστακίδη, συνέτριψε με 101-70 την ομάδα της Σλοβακίας στο PAOK Sports Arena, έχοντας ως κορυφαίο τον Κλίβελαντ Μέλβιν (27 πόντοι, με 5/8 τρίποντα, 6 ριμπάουντ).

Στο γήπεδο βρέθηκε και το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Αμερικανός γκαρντ, Μπριν Ταϊρί, ο οποίος είδε τους Θεσσαλονικείς να κάνουν επίδειξη ισχύος στο παρκέ.

Πρώτος σκόρερ για τους φιλοξενούμενους ήταν ο Τζο Τουσάντ (16 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ).

Αποδοτικότερη, με την εκκίνηση της αναμέτρησης, η Πριέβιντζα, η οποία, έχοντας επιθετικές αιχμές τους Τόλμπερτ, Τουσάντ, Αλίχοντζιτς, προηγήθηκε στο 3’ με 4-10.

«Βομβαρδίζοντας» από τα 6.75 με τους Μέλβιν, Περσίδη, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε (4’ 10-10), οι Σλοβάκοι, εντούτοις, ξέφυγαν εκ νέου με +6 (8’ 15-21), απόσταση την οποία, στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, έστειλαν στο +8 (19-27).

Κάπου εκεί… «όπλισε» δυναμικά ο Μέλβιν, η… δράση του οποίου έδωσε επιμέρους 14-5 στον «Δικέφαλο», με το οποίο έγινε αφεντικό στο παρκέ στο 15’ με 33-32. Διαφορά που πήγε στο 17’ στο +5 (43-38) και στο 26’ -με τους Περσίδη, Ντίσμα, Τζόουνς, να εκτελούν και τον Τζάκσον να δημιουργεί- στο +13 (66-53).

Τρία λεπτά αργότερα οι Μέλβιν, Τζόουνς, έδωσαν στον ΠΑΟΚ «αέρα» 15 πόντων (74-59). Στο 33’ ο «Δικέφαλος»… εκτοξεύθηκε στο +23 (84-61) και «καθάρισε» με το ματς.

Στο 39’ ο ΠΑΟΚ είχε τη μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι, το +35 (101-66).

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 47-46, 74-61, 101-70

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 27 (5), Κόνιαρης 10 (1), Σλαφτσάκης 2, Ζάρας 3 (1), Τζάκσον 9, Τζόουνς 14, Περσίδης 11 (3), Ιατρίδης, Φίλλιος, Μουρ 9, Ντίμσα 16 (3).

ΠΡΙΕΒΙΝΤΖΑ (Γκάρεθ Μάρεϊ): Τόλμπερτ 11 (1), Τόμας 8 (2), Νόβακ 9 (2), Γιας, Τουσάντ 16 (3), Σμιθ 12, Μάρινγκ, Αλίχοντζιτς 10, Λιούις, Ζέλιζνακ 4.