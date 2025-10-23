Ο ΠΑΟΚ κέρδισε στην Πολωνία την Άνβιλ με 94-93 και διπλασίασε τις νίκες του στο FIBA Europe Cup. Ο «Δικέφαλος» είχε τον έλεγχο μέχρι τα μισά της τρίτης περιόδου, έδωσε, στην πορεία, έδαφος στην αντίπαλό του να αντιδράσει, έστειλε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο, όπου πάλεψε μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα και δικαιώθηκε φτάνοντας στο ροζ φύλλο αγώνα.

Κορυφαίοι για τους Θεσσαλονικείς, που απέδωσαν εξαιρετικά από τα 6.75 (15/36 τρίποντα) και είδαν την αντίπαλό τους με μεγαλύτερη συχνότητα στη γραμμή των βολών (17/30 για τους Πολωνούς, με ΠΑΟΚ να έχει 13/17), ήταν οι Τόμας Ντίμσα (22 πόντοι με 6/8 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Κέι Τζέι Τζάκσον (21 πόντοι, με 5/11 τρίποντα, 5 ασίστ), Μάρβιν Τζόουνς (17 πόντοι, 7 ριμπάουντ).

Πρώτος σκόρερ για την Άνβιλ ήταν ο Αϊζάια Μούκιους (17 πόντοι).

Με αλάνθαστο τον Ντίμσα από τα 6.75 (3/3 τρίποντα), ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με +4 (12-16) στο 6’. Απόσταση που ο «Δικέφαλος» είχε και στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου (19-23) και μεγάλωσε στο 13’ στο +6 (22-28), με τους Τζόουνς, Τζάκσον να συμβάλλουν επιθετικά.

Η Άνβιλ, έχοντας εκτελεστές τους Μίχαλακ, Μούκιους, «απάντησε» με επιμέρους 16-6 και πήρε τα ηνία στο σκορ στο 16’ με +4 (38-34), αναγκάζοντας τον Γιούρι Ζντοβτς να καλέσει ταιμ άουτ (το δεύτερο μέσα σε ένα λεπτό).

Στο δεύτερο μέρος, οι «ασπρόμαυροι», με τον Ντίμσα να «πυροβολεί» από το τρίποντο, τον Μπράουν να τον μιμείται και τους Τζόουνς, Μουρ να βάζουν, επίσης, την μπάλα στο καλάθι, «έτρεξαν» δικό τους επιμέρους 3-9 και μπήκαν ξανά μπροστά στο σκορ με +2 (41-43). Διαφορά την οποία, στο τετράλεπτο της τρίτης περιόδου, έστειλαν στο +9 (24’ 51-60) και διατήρησαν στο ίδιο επίπεδο μέχρι το 26’ (55-64), όταν οι Πολωνοί έβγαλαν μεγαλύτερη αντίδραση και με επιμέρους 19-5, με τον Σλότερ, κυρίως, να βρίσκει στόχο απέκτησαν «αέρα» 5 πόντων (74-69) στο 31’.

Με συνεχείς πόντους από τον Μουρ, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε (33’ 75-75), σκηνικό που έμεινε όμοιο ως το 35’ (80-80).

Στο 38’ η Άνβιλ ξέφυγε με +5 (86-81), οι Θεσσαλονικείς, όμως, δεν έριξαν… λευκή πετσέτα. Με το Μουρ και τον Τζάκσον έφεραν εκ νέου τη μάχη σε ισορροπία (86-86), με συνέπεια ο αγώνας να πάει στην παράταση.

Χέρι-χέρι πήγαιναν οι ομάδες στο έξτρα πεντάλεπτο (87-86, 88-88, 90-90). Στα 37’’ πριν το τέλος οι Πολωνοί βρέθηκαν στο +3 (93-90), με τον Γιούρι Ζντοβτς να καλεί τάιμ άουτ.

Στην επιστροφή στο παρκέ ο Μπράουν ευστόχησε σε δίποντο (93-92), με 21’’ να απομένουν για το φινάλε και τους Πολωνούς, με τη σειρά τους, να παίρνουν τάιμ άουτ.

Με το ξεκίνημα του παιχνιδιού, στην επαναφορά καταλογίστηκε φάουλ του Κόνιαρη στον Πίρσον, με τους γηπεδούχους να κάνουν challenge για αντιαθλητικό, χωρίς να δικαιωθούν.

Ο Πίρσον είχε 1/2 βολές, στην πορεία, ο Σλότερ είχε 0/2 και με 13’’ να απομένουν για το τέλος ο Μπράουν διαμόρφωσε το τελικό 93-94.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 43-45, 69-69΄, 86-86, 93-94

Άνβιλ (Γκρζέγκορζ Κόζαν): Φρίντρικσον 11 (1), Λόκετ 6, Σλότερ 10 (2), Μούκιους 17 (2), Φουρμανάβιτσιους 2, Βούτσιτς 14, Σλουπίνσκι 7, Κολοντζέιτσακ 1, Μίχαλακ 16 (2), Πίρσον 9 (1).

ΠΑΟΚ: (Γιούρι Ζντοβτς): Κόνιαρης 6, Ζάρας 3 (1), Τζάκσον 21 (5), Τζόουνς 17 (1), Περσίδης 6 (1), Ιατρίδης, Μπράουν 7 (1), Φίλλιος, Μουρ 12, Ντίμσα 22 (6).

Πηγή: ΑΠΕ