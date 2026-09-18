Ο Μάρκους Φόστερ τόνισε μεταξύ άλλων πως ο ΠΑΟΚ χτίζει κάτι πολύ καλό, χαρακτήρισε τον Αντρέα Τρινκιέρι απαιτητικό και μίλησε για τη σημασία της νίκης απέναντι στην Παρτιζάν

Ο ασταμάτητος ΠΑΟΚ λύγισε με 100-99 την Παρτίζαν στο T-Center και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για τον τελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός-Μπουργκ.

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