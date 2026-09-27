Λίγο μετά την σπουδαία νίκη-πρόκριση με 84-82 επί του Παναθηναϊκού στον τελικό του Basketball Super Cup, ο Μάρκους Φόστερ έκανε δηλώσεις τονίζοντας ότι η ομάδα του κατέθεσε μεγάλη ενέργεια στο παρκέ.

Ο Αμερικανός γκαρντ, που ήταν ένας εκ των κορυφαίων του Δικεφάλου του Βορρά στον ημιτελικό με τους πράσινους, συνέκρινε το αποψινό παιχνίδι με την προ ημερών ήττα της ομάδας του στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα του έκανε τα πράγματα στο παρκέ καλύτερα από το παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας.

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