Tον ενθουσιασμό του για την επιστροφή του στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ εξέφρασε ο Μάρκους Φόστερ, στην πρώτη του συνέντευξη, μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον δικέφαλο του Βορρά.

Ο Αμερικανός άσος, ο οποίος στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στο ελληνικό Πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό και τον Προμηθέα, υποσχέθηκε ότι θα υπερβάλλει εαυτόν για να βοηθήσει τους Θεσσαλονικείς ενώ έδειξε ανυπόμονος να συνεργαστεί με τον Αντρέα Τρινκιέρι τον οποίο χαρακτήρισε εκ των κορυφαίων προπονητών στην Ευρώπη.

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