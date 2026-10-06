Μετά την ιδανική εκκίνηση απέναντι στη Μανρέσα, ο ΠΑΟΚ καλείται να περάσει από μια δύσκολη έδρα καθώς αντιμετωπίζει απόψε (20:30, Novasports Prime) τη Μπόσνα στο Σαράγεβο για τη 2η αγωνιστική του EuroCup.

Ο «Δικέφαλος του βορρά» μπήκε με το δεξί στη διοργάνωση, επικρατώντας 93-78 της Μανρέσα στη Θεσσαλονίκη και θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι διαθέτει ποιότητα και αρκετές λύσεις στην επίθεση, ωστόσο καλείται να παρουσιάσει μεγαλύτερη συνέπεια στο αμυντικό κομμάτι.

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