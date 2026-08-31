Ο ΡαϊΚοάν Γκρέι, έκανε δηλώσεις μετά τη φιλική νίκη του ΠΑΟΚ με 90-71, όπου μοιράστηκε τις μέχρι στιγμής εντυπώσεις του από την προετοιμασία της ομάδας, την προσαρμογή του στη φιλοσοφία του Αντρέα Τρινκιέρι και τον ρόλο του στο παρκέ.

Μετά τη φιλική νίκη των ασπρόμαυρων στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας επί Μετσόβου κόντρα στον Βίκο Ιωαννίνων, ο Ραϊκουάν Γκρέι εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα και την αγωνιστική εικόνα της ομάδας στα παιχνίδια προετοιμασίας, επισημαίνοντας ότι, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια νέα ομάδα που προσπαθεί ακόμα να χτίσει τη χημεία της, βρίσκεται στον σωστό δρόμο.

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