Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Πραγματοποιώντας αντεπίθεση διαρκείας στην τελευταία περίοδο, ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα απόψε από το «Δημήτρης Τόφαλος», επικρατώντας με 75-73 του Προμηθέα, για την 3η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι αν και αγωνίστηκαν χωρίς τον Κλίβελαντ Μέλβιν (λόγω τραυματισμού στο πέλμα) και βρέθηκαν να χάνουν με 14 πόντους στις αρχές της τρίτης περιόδου, κατάφεραν να φύγουν με το ροζ φύλλο από την πρωτεύουσα της Αχαΐας.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Στίβεν Μπράουν (19 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ). Το έργο του Αμερικανού γκαρντ στήριξαν οι Νίκος Περσίδης (13 πόντοι, με 3/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Μπεν Μουρ (13 πόντοι, 11 ριμπάουντ), Τόμας Ντίμσα (12 πόντοι), Μάρβιν Τζόουνς (10 πόντοι).

Aπό τον Προμηθέα ξεχώρισε ο Λέιτον Χάμοντς (21 πόντοι, με 5/10 τρίποντα, 6 ριμπάουντ).

Με τους Χάμοντς, Γκρέι, ΜακΚάλουμ να εκτελούν ποικιλοτρόπως, ο Προμηθέας βρέθηκε με το… καλησπέρα στο 8-0. Διαδοχικά τρίποντα από τον Περσίδη επέτρεψαν στον ΠΑΟΚ να μειώσει στο καλάθι (8-6), τάχιστα, εντούτοις, οι Αχαιοί ξέφυγαν με +10 (4’ 16-6). Απόσταση που στο 16’ «ανέβασαν» στο +12 (41-29).

Ο Περσίδης – με μια ακόμη «βόμβα» από τα 6.75- «έριξε» τη διαφορά στους 7 πόντους (19’ 45-38), ο Προμηθέας, όμως, με σερί 7-0 και τους Κόλεμαν, ΜακΚάλουμ, Χάμοντς να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, απέκτησε «αέρα» 14 πόντων (52-38), στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου.

Βελτιώνοντας την άμυνά του και με επιθετική αιχμή τον Μπράουν, ο «Δικέφαλος» μείωσε στο 26’ στους 4 πόντους (60-56), ο Προμηθέας, όμως, πήγε εκ νέου στο +8 (29’ 66-58).

Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε δυναμικά και με επιμέρους 5-16, με τους Τζόουνς, Ντίμσα, Μουρ, να λειτουργούν καταλυτικά, έγινε «αφεντικό» στο ματς με +3 (71-74), με 1’32’’ να απομένουν για τη λήξη.

Ακολούθησαν άστοχες επιθέσεις για αμφότερες τις ομάδες, ο Γκρέι με 2/2 βολές έκανε το 73-74, στο 1’07’’ πριν το φινάλε και ο Κόνιαρης επίσης με βολές (1/2) διαμόρφωσε το τελικό 73-75 για τους «ασπρόμαυρους».

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 49-38, 66-59, 73-75

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιώργος Λημνιάτης): Χάμοντς 21 (5), ΜακΚάλουμ 9, Γκρέι 12, Πόλικαπ 4, Σταυρακόπουλος, Κόλεμαν 5, Πλώτας 4, Μπαζίνας 7 (1), Λάγιος, Καραγιαννίδης 4, Μάκιουρα 7 (1).

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Σλαφτσάκης, Περσίδης 13 (3), Μπράουν 19 (3), Μουρ 13 (1), Ντίμσα 12 (3), Κόνιαρης 4 (1), Τζάκσον 1, Τζόουνς 10, Ιατρίδης 1, Φίλλιος 2.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ