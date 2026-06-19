Η ανακοίνωση της απόκτησης του Κάιλ Αλεξάντερ από τον Δικέφαλο του Βορρά, δεν πέρασε απαρατήρητη από τη διοργάνωση, που έπλεξε το «εγκώμιο» του 29χρονου Καναδού σέντερ, ο οποίος είναι ο τρίτος μπλοκέρ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι για τα επόμενα δύο χρόνια ο Κάιλ Αλεξάντερ. Ο έμπειρος Καναδός σέντερ, με εμπειρία από το υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο, ήρθε να ενισχύσει τη front line των ασπρόμαυρων με τον όγκο και την αθλητικότητά του, σε μία κίνηση που σχολίασε και το EuroCup, στο οποίο η ομάδα της Θεσσαλονίκης επιστρέφει έπειτα από απουσία χρόνων.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr