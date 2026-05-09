Ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε νέα εποχή και μεγαλώνει. Ο Τέλης Μυστακίδης που έχει στα σκαριά ένα φιλόδοξο πλάνο χτίζει τις υποδομές της ομάδας και προχωρά στη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου προπονητικού κέντρου στην Πυλαία.

Οι εγκαταστάσεις, που θα ανταποκρίνονται σε υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, θα δώσουν στον ΠΑΟΚ μια μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το step up τόσο στο ελληνικό όσο και στο ευρωπαϊκό στερέωμα.

Μετά την συμφωνία με τον Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική καθοδήγηση από τη νέα χρονιά, το μεγάλο βήμα για τη γιγάντωση έγινε με την αγορά των περίπου 8.000 τετραγωνικών μέτρων στη Θεσσαλονίκη.

Το έργο έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το φθινόπωρο του 2026 και με την δημιουργία του θα αλλάξει τη σελίδα στον οργανισμό.

