Ένα μοναδικό σκηνικό έλαβε χώρα πριν από το τζάμπολ της ευρωπαϊκής πρεμιέρας του ΠΑΟΚ απέναντι στη Μανρέσα, με τον πρόεδρο του Δικεφάλου Ιωάννη Πετμεζά, να τιμάει τη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου, δωρίζοντας στην κόρη του, το φύλλο αγώνος από τον τελικό του Κυπέλλου Κόρατς 1994.

Μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της ιστορίας της τίμησε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ πριν από το τζάμπολ του αγώνα με τη Μανρέσα για την πρεμιέρα του EuroCup, με τον Δικέφαλο του Βορρά να τιμάει τη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου, του ανθρώπου που οδήγησε την ομάδα της Θεσσαλονίκης στην κατάκτηση του Κυπέλλου Κόρατς του 1994 απέναντι στην Τριέστε.

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