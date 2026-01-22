Ο ΠΑΟΚ πέτυχε εντυπωσιακή νίκη με 67-87 απέναντι στην Πριεβίτζα στη Σλοβακία, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του FIBA Europe Cup, πραγματοποιώντας «διαστημική» τέταρτη περίοδο.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Θεσσαλονικείς ουσιαστικά «κλείδωσαν» τη δεύτερη θέση του ομίλου και εξασφάλισαν το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τρίποντο, ωστόσο δεν μπόρεσαν ποτέ ξανά στην αναμέτρηση να πάρουν το προβάδισμα. Οι παίκτες του Ζντοβτς πήραν γρήγορα τον έλεγχο, περνώντας μπροστά με 3-5 και χτίζοντας σύντομα διψήφια διαφορά (8-18), για να κλείσουν το πρώτο δεκάλεπτο στο 10-18.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στη δεύτερη περίοδο, ανεβάζοντας τη διαφορά μέχρι το +16 λίγο πριν το ημίχρονο (23-39), πηγαίνοντας εν τέλει στα αποδυτήρια με προβάδισμα 13 πόντων (29-42).

