Ο ΠΑΟΚ λύγισε κόντρα στην Μπιλμπάο και γνώρισε την ήττα με 95-73, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής για τη φάση των «16» του FIBA Europe Cup.

Αυτή ήταν η πρώτη ήττα του «Δικεφάλου του Βορρά» στην παρούσα φάση της διοργάνωσης και μάλιστα από την ομάδα που του είχε στερήσει το τρόπαιο στους περσινούς τελικούς.

Πρωταγωνιστής για τους Βάσκους ήταν ο Αλέιξ Φοντ, ο οποίος προκάλεσε τεράστια προβλήματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ από την περιφέρεια, ευστοχώντας σε 6 από τα 7 τρίποντα που επιχείρησε. Συνολικά, η Μπιλμπάο σούταρε με 43,8% από τα 6.75μ. (14/32), ενώ την ίδια στιγμή παρουσίασε εξαιρετική αμυντική λειτουργία, βρίσκοντας πολλούς εύκολους πόντους από τα λάθη των φιλοξενούμενων.

Από πλευράς ΠΑΟΚ, ξεχώρισε ο Τίμι Άλεν με 12 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Τόμας Ντιμσά πρόσθεσε 15 πόντους, αν και με χαμηλά ποσοστά ευστοχίας (5/13 σουτ), μαζί με 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 λάθη.