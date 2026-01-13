Ο ΠΑΟΚ λύγισε κόντρα στην Μπιλμπάο και γνώρισε την ήττα με 95-73, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής για τη φάση των «16» του FIBA Europe Cup.
Αυτή ήταν η πρώτη ήττα του «Δικεφάλου του Βορρά» στην παρούσα φάση της διοργάνωσης και μάλιστα από την ομάδα που του είχε στερήσει το τρόπαιο στους περσινούς τελικούς.
Πρωταγωνιστής για τους Βάσκους ήταν ο Αλέιξ Φοντ, ο οποίος προκάλεσε τεράστια προβλήματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ από την περιφέρεια, ευστοχώντας σε 6 από τα 7 τρίποντα που επιχείρησε. Συνολικά, η Μπιλμπάο σούταρε με 43,8% από τα 6.75μ. (14/32), ενώ την ίδια στιγμή παρουσίασε εξαιρετική αμυντική λειτουργία, βρίσκοντας πολλούς εύκολους πόντους από τα λάθη των φιλοξενούμενων.
Από πλευράς ΠΑΟΚ, ξεχώρισε ο Τίμι Άλεν με 12 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Τόμας Ντιμσά πρόσθεσε 15 πόντους, αν και με χαμηλά ποσοστά ευστοχίας (5/13 σουτ), μαζί με 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 λάθη.
Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση και προηγήθηκε με 6 πόντους (4-10) στο 3′ 30”, όμως σε εκείνο το σημείο ο Πονσαρνάου προχώρησε σε ολική ανανέωση της πεντάδας. Η κίνηση αυτή άλλαξε πλήρως τη ροή του αγώνα, με την Μπιλμπάο να «τρέχει» ένα εντυπωσιακό σερί 22-0 (!) και να μετατρέπει το σκορ σε 26-10 στο 8′ 23”. Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 31-16, με τους γηπεδούχους να έχουν εκμεταλλευτεί στο έπακρο την πιεστική τους άμυνα, σημειώνοντας 16 πόντους από τα 8 λάθη του Δικεφάλου.
Η ομάδα του Ζντοβτς αντέδρασε στη δεύτερη περίοδο και κατάφερε να ροκανίσει τη διαφορά, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο 49-39. Καθοριστικό ρόλο σε αυτήν τη βελτίωση έπαιξαν οι 10 πόντοι δεύτερης ευκαιρίας που προήλθαν από 3 επιθετικά ριμπάουντ στο δεύτερο δεκάλεπτο.
Ωστόσο, μετά την ανάπαυλα η Μπιλμπάο ανέβασε ξανά ρυθμό και με νέο σερί 11-0 εκτόξευσε τη διαφορά στους 20 πόντους. Το 59-50 του 23′ 15” μετατράπηκε σε 70-50 στο 28′, σε ένα σημείο όπου πλέον είχε γίνει ξεκάθαρο πως ο ΠΑΟΚ δεν διέθετε τις απαντήσεις για να επιστρέψει ουσιαστικά στη διεκδίκηση του αγώνα.
Τα δεκάλεπτα: 31-16, 49-39, 74-54, 95-73
Μπιλμπάο (Χάουμε Πονσαρνάου): Νορμάντας 6 (2), Φρέι 7 (1), Γιαγουόρσκι 14 (2), Κράμπελι 5, Χίλιαρντ 10 (1), Ντε Κάστρο, Μπακαγιόκο 4, Πέτρασεκ 13 (1), Πάντζαρ 6 (1), Φοντ 24 (6), Χλίνασον 6.
ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Άλεν 12 (1) , Μέλβιν 11 (3), Ταϊρί 9 (2), Κόνιαρης 2, Χουγκάζ 6, Τζόουνς 6, Περσίδης 7 (1), Μπέβερλι 3, Μουρ 2, Ντίμσα 15 (3).