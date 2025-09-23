Ανακοίνωση, με βάσει δημοσίευμα που υπήρξε σε αθλητική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, εξέδωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Στο κείμενο αναφέρεται:

«Μας προκαλεί λύπη, οργή και αγανάκτηση το σημερινό άρθρο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα metrosport.gr.

Με προσβλητικά σχόλια για την ομάδα και του παίκτες του ΠΑΟΚ, ειρωνείες, επιπόλαιους υπολογισμούς καφενείου και πλήρη άγνοια του αντικειμένου, το άρθρο το οποίο έχει την υπογραφή του Στέλιου Γρηγοριάδη, ξεπέρασε κάθε όριο. Πρόκειται για ένα κείμενο τη σκοπιμότητα του οποίου κατανοούμε ως ένα σημείο, αλλά πρωτίστως απορρίπτουμε και αποδοκιμάζουμε την προσπάθεια απαξίωσης της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ.

Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μηδενίζει την καθημερινή προσπάθεια όσων στάθηκαν διαχρονικά στο πλευρό της ομάδας, κρατώντας την όρθια σε εποχές εξαιρετικά δύσκολες – και μάλιστα χωρίς τη στήριξη εκείνων που σήμερα θυμήθηκαν ότι υπάρχει και μπάσκετ στον ΠΑΟΚ.

Σήμερα, που διαμορφώνεται μία νέα προοπτική για το μέλλον της ομάδας, την οποία προσπαθούμε να παρουσιάσουμε με απόλυτη ειλικρίνεια στο λαό του ΠΑΟΚ, κάποιοι επιλέγουν να ρίξουν δηλητήριο. Επιτίθενται ουσιαστικά σε αυτούς που αγωνίστηκαν ώστε να υπάρχει ομάδα, να είναι ελκυστική και να μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον ενός πολύ ισχυρού επιχειρηματία. Η διαδικασία αυτή έχει ξεκινήσει και ο δρόμος οδηγεί με σαφήνεια σε ένα συγκεκριμένο και θετικό αποτέλεσμα.

Γιατί λοιπόν αυτή η πίεση και αυτή η προσπάθεια απαξίωσης; Τι θέλουν να πετύχουν; Ξεχνούν τόσο εύκολα, με ποια σχόλια ξεκίνησε η περσινή σεζόν και πως ολοκληρώθηκε: με την συμμετοχή του ΠΑΟΚ σε έναν ευρωπαϊκό τελικό για πρώτη φορά μετά από 29 χρόνια.

Η φετινή ομάδα, με βάση τις δυνατότητες που υπήρχαν, μόνο για κλάματα δεν είναι. Διαθέτει έναν εγνωσμένου κύρους προπονητή, από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αξιόλογους παίκτες και ανθρώπους που δίνουν τη δική τους μάχη καθημερινά. Η σεζόν για τον ΠΑΟΚ μόλις ξεκινά.

Τέτοια σχόλια τα αφήνουμε στην κρίση των 4.500 κατόχων διαρκείας, αλλά και των εκατοντάδων χιλιάδων φιλάθλων του ΠΑΟΚ σε όλη την Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτοί μας στήριξαν στα δύσκολα, αυτοί ήταν πάντα δίπλα μας, και αυτοί -όπως και όλοι μας- προσδοκούν η σεζόν των 100 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΟΚ να είναι η αρχή μία νέας λαμπρής σελίδας στην ιστορία του συλλόγου.

Για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Θανάσης Χατζόπουλος (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος)».