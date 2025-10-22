Προ των πυλών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, με τους ασπρόμαυρους να ανακοινώνουν την κατ’ αρχήν συμφωνία τους με τον επιχειρηματία για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της ομάδας.

Οι Θεσσαλονικείς γνωστοποίησαν ότι ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητοι οικονομικοί και νομικοί έλεγχοι και ως εκ τούτου η ομάδα βρίσκεται μία ανάσα από την αλλαγή σελίδας.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε ο οικονομικός και φορολογικός έλεγχος, ο οποίος διενεργήθηκε από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών για λογαριασμό του κ.Αριστοτέλη Μυστακίδη. Μετά και την ολοκλήρωση του νομικού ελέγχου, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία για την αλλαγή σελίδας στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Από την πρώτη στιγμή, η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είχε θέσει εξαρχής ως βασικό στόχο την οικονομική εξυγίανση της εταιρείας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την είσοδο ενός ισχυρού επιχειρηματία, ικανού να ανεβάσει τον ΠΑΟΚ σε ένα νέο επίπεδο και εκεί που πραγματικά του αξίζει να βρίσκεται.

Απομένουν πλέον διαδικαστικά ζητήματα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οπότε και θα υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις για τη νέα εποχή της ομάδας».