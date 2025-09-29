Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ελέγχου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από τον επιχειρηματία, Αριστοτέλη Μυστακίδη, προκειμένου ο τελευταίος, σε εύλογο χρονικό διάστημα, να αποκτήσει την κυριότητα της «ασπρόμαυρης» εταιρείας.

Οι ιθύνοντες του «Δικεφάλου» ενημέρωσαν σήμερα -όπως πράττουν από την αρχή της επαφής που υφίσταται με τον Έλληνα δισεκατομμυριούχο- το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο έλεγχος, αναφέροντας:

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η αποστολή όλων των εγγράφων που ζητήθηκαν από την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, που θα διενεργήσει τον οικονομικό και φορολογικό έλεγχο της ΚΑΕ, για λογαριασμό του κ. Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Από τις 22 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία άνοιξε την πλατφόρμα η Εταιρεία των Ορκωτών Λογιστών, έχουν αποσταλεί περισσότερα από 1.000 αρχεία, προκειμένου ο οικονομικός έλεγχος να πραγματοποιηθεί με τον πλέον άρτιο και αποτελεσματικό τρόπο.

Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη και ο νομικός έλεγχος, από τις Νομικές Υπηρεσίες που εκπροσωπούν τις δύο πλευρές.

Αντιλαμβανόμαστε την απολύτως λογική επιθυμία των φιλάθλων του ΠΑΟΚ για πληροφόρηση. Προς αυτήν την κατεύθυνση καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η ενημέρωση να είναι λιτή, ουσιαστική και έγκυρη».

