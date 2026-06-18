Μία μέρα μετά την ανακοίνωση της απόκτησής του από τον ΠΑΟΚ, ο Νικ Καλάθης παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης του Δικεφάλου, μέσα από το επίσημο κανάλι της ασπρόμαυρης ΚΑΕ στο YouTube.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την άφιξή του στον ΠΑΟΚ, ο Νικ Καλάθης εξέφρασε τον μεγάλο του ενθουσιασμό για την επιστροφή του στην Ελλάδα και τη νέα του ομάδα, τονίζοντας πως οι συζητήσεις του με τον κόουτς Αντρέα Τρινκιέρι ήταν καθοριστικές για να γίνει μέρος αυτού του ξεχωριστού πρότζεκτ.

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