Για λόγους ασφαλείας προχώρησε σήμερα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στην προσωρινή αφαίρεση του cube από την οροφή του PAOK Sports Arena, όπου είχε τοποθετηθεί με την έναρξη της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Όπως επισημαίνουν οι «ασπρόμαυροι», η συγκεκριμένη ενέργεια είχε ήδη δρομολογηθεί και γνωστοποιηθεί μέσω εξωδίκου που είχε αποσταλεί τις προηγούμενες ημέρες προς τον ΑΣ ΠΑΟΚ και τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αθλητικών Υποδομών της ΓΓΑ.

Το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, ώστε να διαπιστωθεί πως δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος από τη χρήση του, με το cube να επανατοποθετείται μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες.