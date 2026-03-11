Ιδιαίτερες παρουσίες έχει η πρώτη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ, με το Περιστέρι, στο PAOK Sports Arena, για τα προημιτελικά του FIBA Europe Cup.

Ένα τέταρτο περίπου πριν το τζάμπολ έφτασαν στο «Παλατάκι» ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Τέλης Μυστακίδης, με τον Αντρέα Τρινκιέρι.

Το «αφεντικό» του «Δικεφάλου» με τον επόμενο προπονητή των «ασπρόμαυρων» κάθισαν μαζί στα επίσημα έχοντας στην παρέα τους τον CEO Γιάννη Πετμεζά και τον πρόεδρο της ΚΑΕ Νίκο Βεζυρτζή.

Στο γήπεδο βρέθηκε και ο Μασιμιλιάνο Μενέτι, ο οποίος θα προστεθεί -επίσης από το καλοκαίρι- στο τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ.

Το ματς είδαν και οι παίκτες του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ Τάισον, Γιάννης Κωνσταντέλιας και Χρήστος Ζαφείρης.