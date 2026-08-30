Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση στο Μέτσοβο και τη Δευτέρα (31/8) το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει τον Βίκο Ιωαννίνων, στο τρίτο του φιλικό παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας.

Ο αγώνας με τη νεοφώτιστη στη Basket League ομάδα από τα Ιωάννινα, θα πραγματοποιηθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο Μετσόβου, θα ξεκινήσει στις 13:30 και θα είναι ανοικτός στο κοινό.

Το πρόγραμμα της ομάδας του Αντρέα Τρινκιέρι την Κυριακή περιλάμβανε πρωινή προπόνηση για όσους δεν αγωνίστηκαν ή είχαν μικρή συμμετοχή στο φιλικό του Σαββάτου ενώ ολοκληρώθηκε με την απογευματινή προπόνηση στο Κ.Γ. Μετσόβου.