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Με μότο «NEW SEASON. NEW LOOK», η ΚΑΕ ΠΑΟΚ παρουσίασε τις νέες επίσημες εμφανίσεις της ομάδας για τη σεζόν 2026-27, εγκαινιάζοντας μια νέα, πιο σύγχρονη και τολμηρή σχεδιαστική εποχή στο παρκέ.

Σύμφωνα με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, πρόκειται για ένα design που μεταφέρει την ενέργεια του γηπέδου στην κερκίδα, στους δρόμους της πόλης και σε κάθε σημείο όπου χτυπά η ασπρόμαυρη καρδιά.

Ορισμένα από τα σχεδιαστικά Χαρακτηριστικά & Καινοτομίες:

-Νέο Έμβλημα: Δεσπόζει στο κέντρο της φανέλας, αποτυπωμένο σε υψηλής ποιότητας ανάγλυφο patch, προσδίδοντας ιδιαίτερη υφή, αναβαθμισμένη αισθητική και ισχυρό χαρακτήρα.

-Κυκλική Γραφή Ονομάτων: Ένας συνδυασμός μοντέρνας προσέγγισης και retro αισθητικής που ολοκληρώνει ένα σύνολο με ξεκάθαρη ταυτότητα.

Ποιες είναι, όμως, οι Εμφανίσεις της Σεζόν 2026-27;

– Η Λευκή Εμφάνιση (Home Kit): Καθαρή και επιβλητική, με μινιμαλιστικές γραμμές, σύγχρονο design και δυναμικές λεπτομέρειες που αναδεικνύουν την ασπρόμαυρη κληρονομιά.

– Η Μαύρη Εμφάνιση (Away Kit): Δυναμική και έντονη, εκφράζει τη μαχητικότητα, το πάθος και την αποφασιστικότητα της ομάδας σε κάθε εκτός έδρας δοκιμασία.

Οι επίσημες εμφανίσεις της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 είναι άμεσα διαθέσιμες και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις προμηθευτούν:

– Online: Μέσω του νέου και αναβαθμισμένου επίσημου ηλεκτρονικού καταστήματος paokbcstore.gr της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

– Φυσικό Κατάστημα: Στο PAOK BC Store εντός του PAOK Sports Arena