ΠΑΟΚ και Μπριν Τάιρι βρίσκονται σε τροχιά συνέχισης της συνεργασίας τους και τη νέα σεζόν, καθώς το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι ιδιαίτερα θετικό.
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ΠΑΟΚ και Μπριν Τάιρι βρίσκονται σε τροχιά συνέχισης της συνεργασίας τους και τη νέα σεζόν, καθώς το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι ιδιαίτερα θετικό.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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