Οι παίκτες του ΠΑΟΚ συνεχίζουν την προετοιμασία τους για το Κυριακάτικο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής απέναντι στην ΑΕΚ (29/11, 21:00), με τον Αλέσιο Λίσι να έχει και πάλι στη διάθεσή του τον Σερίφ Εντιαγέ.

Με απογευματινή προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας συνεχίστηκε η προετοιμασία των ασπρόμαυρων για το ντέρμπι Δικεφάλων στην «allwyn Arena» με τον Αλέσιο Λίσι να βλέπει τον Σερίφ Εντιαγέ να επιστρέφει στις προπονήσεις αφήνοντας πίσω το πρόβλημα ίωσης που τον κράτησε εκτός τις προηγούμενες ημέρες.

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