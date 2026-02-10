Με επιστροφές ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον εντός έδρας ευρωπαϊκό αγώνα απέναντι στην Μπιλμπάο (11/2, 17:30), με τους Αντώνη Κόνιαρη και Πάτρικ Μπέβερλι να επανέρχονται στην αποστολή της ομάδας και τον Τίμι Άλεν να κάνει δηλώσεις για το ματς με τους Βάσκους.

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ασπρόμαυρων για το παιχνίδι με την Μπιλμπάο, που θα κρίνει τη θέση πρόκρισης που θα καταλάβει ο Δικέφαλος στην τελική 8άδα της διοργάνωσης.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν είναι φαβορί για την πρωτιά, καθώς -για να το καταφέρει αυτό- θα πρέπει να πάρει τη νίκη καλύπτοντας τη διαφορά των 22 πόντων με την οποία έχασε στον πρώτο αγώνα.

Ο Τίμι Άλεν παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης, λέγοντας πως η ομάδα χρωστάει κάτι στους Βάσκους, μετά από τη βαριά ήττα στην Ισπανία. Στη συνέχεια, κλήθηκε να σχολιάσει το απαιτητικό πρόγραμμα της ομάδας, με τον Αμερικανό να δηλώνει ενθουσιασμένος καθώς η σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία της και τα παιχνίδια είναι ακόμη πιο συναρπαστικά.

Οι δηλώσεις του Τίμι Άλεν:

«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά αυτόν τον αγώνα, ιδιαίτερα μετά την εξέλιξη που είχε το πρώτο μεταξύ μας παιχνίδι. Έχουμε προκριθεί, αυτό το παιχνίδι θα κρίνει αν θα είμαστε πρώτοι ή δεύτεροι, αλλά πάντα παλεύεις για να είσαι πρώτος. Θέλεις να εκπροσωπήσεις καλά την ομάδα και τον εαυτό σου, πολύ περισσότερο μετά το ματς στο Μπιλμπάο. Είναι μία σπουδαία ομάδα, εμείς έχουμε σίγουρα κάτι να αποδείξουμε. Θα είμαστε συγκεντρωμένοι όπως πρέπει να είμαστε σε κάθε αγώνα, απλά εδώ έχουμε επιπρόσθετο κίνητρο διότι στην προηγούμενη αναμέτρηση δεν εκπροσωπήσαμε τον σύλλογο και τους εαυτούς μας με τον σωστό τρόπο. Είμαστε νέα ομάδα, διορθώνουμε ακόμη πράγματα, αλλά πρέπει να είμαστε καλύτεροι και θα είμαστε. Είναι μία καλή ευκαιρία να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε απέναντι σε ένα τόσο καλό σύνολο».

Για το επιβαρυμένο πρόγραμμα στο οποίο καλείται να αντεπεξέλθει η ομάδα: «Είναι συναρπαστική περίοδος. Ουσιαστικώς τώρα αρχίζουν τα πιο σημαντικά παιχνίδια της σεζόν. Λιγότερη προπόνηση, περισσότερα παιχνίδια. Έχουμε την ευκαιρία να δείξουμε όλη τη δουλειά που κάνουμε και τον χρόνο που αφιερώνουμε στο γήπεδο με τους συμπαίκτες μας. Είμαστε ευλογημένοι που παίζουμε ετούτα τα ματς και έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά».