Ενδιαφέρον για την εξαγορά της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ φέρεται να εκδήλωσε ο Αριστοτέλης Μυστακίδης.

Μετά το «μπάσιμό» του στα μέσα Ιουνίου στο θέμα της κατασκευής της Νέας Τούμπας, ο «Βασιλιάς του χαλκού» φαίνεται πως έχει πάρει την απόφαση να εμπλακεί στην «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Έλληνας επιχειρηματίας δρομολόγησε επαφή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τον διοικητικό επικεφαλής του μπασκετικού «Δικεφάλου», Θανάση Χατζόπουλο, ζητώντας συνάντηση μαζί του.

Πιο συγκεκριμένα εξέφρασε τη διάθεση του να ανοίξει διάλογος για το μέλλον του τμήματος μπάσκετ και ζήτησε την άμεση έναρξη των διαπραγματεύσεων με τους υφιστάμενους μετόχους, προκειμένου να εξεταστούν όλες οι λεπτομέρειες της πιθανής συμφωνίας.