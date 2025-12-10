Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» έφτασε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο Μπριν Ταϊρί, που είναι έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον «δικέφαλο του βορρά» σε Ελλάδα και ευρώπη.

Ο Νίκος Μπουντούρης υποδέχθηκε το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ στην εποχή του Αριστοτέλη Μυστακίδη, με τον Μπριν Ταϊρί να είναι έτοιμος να φορέσει την φανέλα της ομάδας. Ο Αμερικανός γκαρντ έρχεται για να προσφέρει λύσεις στον Γιούρι Ζντοβτς, σε μια περίοδο που ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη.

Ο Ταϊρί τη φετινή σεζόν στην Ιγκοκέα, σημείωσε 16 πόντους, 2.6 ασίστ και 1.2 κλεψίματα σε πέντε ματς στην ABA League, ενώ στο BCL είχε 17.4 πόντους με 2 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ σε ισάριθμες αναμετρήσεις.