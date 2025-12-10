Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης έκανε την παρθενική εμφάνισή του στο Παλατάκι για να παρακολουθήσει τον αγώνα με την Πριέβιντζα, με τον νέο ιδιοκτήτη της ΚΑΕ να έχει κολλημένο… σε ένα χαρτάκι πίσω από το κινητό του τις τρεις πρώτες μεταγραφές του «Δικέφαλου του Βορρά»!

«Ταϊρί, Άλεν, Μπέβερλι» έγραφε στο χαρτί, με τον Μπριν Ταϊρί να έχει ήδη ανακοινωθεί!

Όσον αφορά τα άλλα ονόματα, πρόκειται για τον Τίμι Άλεν, τον 25χρονο Αμερικανό φόργουορντ της Τραπάνι και τον Πάτρικ Μπέβερλι των 666 συμμετοχών σε αγώνες regular season στο ΝΒΑ με τους Ρόκετς, τους Κλίπερς, τους Τίμπεργουλβς, τους Λέικερς, τους Μπουλς, τους Σίξερς και τους Μπακς.