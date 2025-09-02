Ενδιαφέρον για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ κατέθεσε επίσημα απόψε στους διοικούντες τον «Δικέφαλο» ο Αριστοτέλης Μυστακίδης.

Γεγονός που προέκυψε μετά από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη –ύστερα από το σχετικό αίτημα που κατέθεσε η πλευρά του Έλληνα επιχειρηματία στους «ασπρόμαυρους» τη Δευτέρα (1/9)- ανάμεσα στους ιθύνοντες του συλλόγου και εκπροσώπους του επιχειρηματία.

Για την εκ του σύνεγγυς επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές τοποθετήθηκε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αναφέροντας σε ανακοίνωσή της:

«Σήμερα το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, κ.κ. Χατζόπουλου, Τριλυράκη και Τσαλόπουλου, με τους εκπροσώπους του κ. Μυστακίδη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι του κ. Μυστακίδη εξέφρασαν επίσημα το ενδιαφέρον για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Ζητήθηκαν οικονομικά στοιχεία και λοιπές πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, τα οποία θα παρασχεθούν μετά την υπογραφή του εγγράφου εμπιστευτικότητας και του «letter of intent».

Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις σχετικά με την εξέλιξη των συζητήσεων».