Σε μία μυθική εμφάνιση, ο Τσέντι Όσμαν οδήγησε από το χέρι τον ΠΑΟΚ στη νίκη με 88-84 επί του Κολοσσού και έγραψε ιστορία καταγράφοντας ρεκόρ καριέρας, ενώ παράλληλα βρέθηκε σε ένα κλειστό κλαμπ με μερικούς θρύλους του Δικεφάλου.

Ένα παιχνίδι που θα θυμάται για πολλά χρόνια έκανε στη Ρόδο ο 31χρονος Τούρκος φόργουορντ, ο οποίος έκανε σμπαράλια κάθε αμυντικό πλάνο που έριξε πάνω του ο Άρης Λυκογιάννης, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 37 πόντους (3/4 δίποντα, 7/11 τρίποντα, 10/11 βολές), ενώ πρόσθεσε 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και ένα κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

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