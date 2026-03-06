Η αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΠΑΟΚ, με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη να περνά στην ηγεσία του συλλόγου, έχει δημιουργήσει μια νέα δυναμική στον οργανισμό και έχει ενισχύσει την αισιοδοξία για την επόμενη μέρα.

Στο επίκεντρο των φιλοδοξιών βρίσκεται η Euroleague. Το τελευταίο διάστημα το όνομα της ομάδας της Θεσσαλονίκης συζητιέται όλο και πιο συχνά στους κύκλους της Euroleague Basketball, καθώς υπάρχει ενδιαφέρον για παρουσία στο κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

